ЕС и Белоруссия упростили визовый режим

Евросоюз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении визового режима. Теперь документ должен пройти ратификацию в парламентах республики и ЕС, чтобы вступить в силу.

8 января состоялась торжественная церемония подписания соглашения, на которой присутствовали заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (председательствующая в ЕС страна), еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, а также министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.