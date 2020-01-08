Евросоюз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении визового режима. Теперь документ должен пройти ратификацию в парламентах республики и ЕС, чтобы вступить в силу.
8 января состоялась торжественная церемония подписания соглашения, на которой присутствовали заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (председательствующая в ЕС страна), еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, а также министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Это значительный шаг вперед в нашем сотрудничестве. Они улучшат мобильность наших граждан в хорошо управляемой и безопасной среде и помогут наладить более тесные связи между Европейским союзом и Беларусью", - прокомментировала заключение соглашения Ильва Йоханссон.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?