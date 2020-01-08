Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что поддерживает действия США на Ближнем Востоке, направленные против Ирана. По ее мнению, последние десятилетия Иран вел себя очень агрессивно и игнорировал нормы международного права.
"Поведение страны представляло угрозу международной безопасности и нашим союзникам. Эта угроза не теоретическая, а неоднократно реализовавшаяся, что приводило к силовой реакции США. Мы поддерживаем наших союзников", - подчеркнула Кальюлайд.
Также эстонский лидер осудила ракетную атаку на американские военные базы в Ираке.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?