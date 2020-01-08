Президент Эстонии публично поддержала США на Ближнем Востоке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что поддерживает действия США на Ближнем Востоке, направленные против Ирана. По ее мнению, последние десятилетия Иран вел себя очень агрессивно и игнорировал нормы международного права.

"Поведение страны представляло угрозу международной безопасности и нашим союзникам. Эта угроза не теоретическая, а неоднократно реализовавшаяся, что приводило к силовой реакции США. Мы поддерживаем наших союзников", - подчеркнула Кальюлайд.

Также эстонский лидер осудила ракетную атаку на американские военные базы в Ираке.