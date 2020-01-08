Президент Уганды заявил, что жители страны умирают от переедания

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что 40% пациентов, поступающих в больницы страны, умирают от "переедания".

75-летний лидер высказал свои замечания в западном регионе, где он сделал остановку в ходе шестидневного пешего похода, повторяющего маршрут, по которому шли его войска, когда они захватили власть в 1986 году.

Президент сказал, что многие люди в Уганде страдают от неинфекционных заболеваний.

Мусевени никогда не стеснялся давать угандийцам медицинские рекомендации на протяжении многих лет, некоторые из его советов включают в себя больше ходить и избегать алкоголя.

В прошлом месяце он сказал, что ожирение - это признак коррупции.