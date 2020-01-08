Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что 40% пациентов, поступающих в больницы страны, умирают от "переедания".
75-летний лидер высказал свои замечания в западном регионе, где он сделал остановку в ходе шестидневного пешего похода, повторяющего маршрут, по которому шли его войска, когда они захватили власть в 1986 году.
Президент сказал, что многие люди в Уганде страдают от неинфекционных заболеваний.
Мусевени никогда не стеснялся давать угандийцам медицинские рекомендации на протяжении многих лет, некоторые из его советов включают в себя больше ходить и избегать алкоголя.
В прошлом месяце он сказал, что ожирение - это признак коррупции.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?