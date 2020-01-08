США убеждены, что Иран не хочет убивать американцев

В администрации Дональда Трампа считают, что ракетный удар Ирана показал нежелание убивать американских военнослужащих. Власти США рассматривают атаку на свои военные объекты в Ираке как демонстрацию силы.

"Иран, судя по всему, направляет сигнал следующего содержания: "Мы могли это сделать, но не сделали", - пояснили в Госдепартаменте США.

Чиновники из США уверены, что Иран не заинтересован в массовом убийстве американцев, поскольку иранская ракета взорвалась недалеко от консульства США в Эрбиле. Примечательно, что при желании Иран мог легко поразить здание консульства.