В Оттаве произошла стрельба с большим количеством пострадавших

Полицейские Оттавы сообщают о стрельбе в городе, жертвами которой стало большое количество местных жителей. Такую информацию распространила телекомпания ABC со ссылкой на власти города.

По предварительным данным, стрельба произошла на улице Гилмор. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.