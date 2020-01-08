Путин и Эрдоган торжественно открыли "Турецкий поток"

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска трубопровода "Турецкий поток". На церемонии состоялось официально введение трубопровода в эксплуатацию.

Также в церемонии приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Владимир Путин отметил, что "Турецкий проект" является важным проектом не только для Турции и России, а и для всего европейского континента.