Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска трубопровода "Турецкий поток". На церемонии состоялось официально введение трубопровода в эксплуатацию.
Также в церемонии приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Владимир Путин отметил, что "Турецкий проект" является важным проектом не только для Турции и России, а и для всего европейского континента.
"Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для всего европейского континента", - заявил президент РФ.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?