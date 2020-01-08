Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны

Национальный опрос общественного мнения показал, что 53% взрослых в США не одобряют обращение Трампа с Ираном, примерно на 9% больше, чем в середине декабря, когда проходил схожий опрос.

Число взрослых, которые "сильно не одобряют" действия Трампа в Иране (39%) — увеличилось на 10% по сравнению с декабрьским опросом.

Растущее недоверие демократов

Результаты опроса в значительной степени разделены по партийной принадлежности. Уровень неодобрения в течение последнего месяца вырос среди демократов и независимых, в то время как среди республиканцев он не изменился.

В среднем девять из десяти демократов и пяти из десяти независимых не одобряют действия Трампа в Иране. Среди республиканцев их не одобряет один из десяти человек. Один из десяти демократов, четыре из десяти независимых и восемь из десяти республиканцев одобряют обращение Трампа с Ираном.

Опрос проходил 6-7 января, на фоне роста напряжённости между странами после убийства Касема Сулеймани.

Согласно опросу, общая популярность Трампа оставалась стабильной после его удара по Сулеймани, с 41% населения одобряющим его деятельность на посту президента и 54% не одобряющими.

Предчувствие войны

Американцы также оказались гораздо более обеспокоенными теперь риском войны с Ираном.

В рамках отдельного опроса, проходившего с 3 по 6 января, выяснилось, что 41% американцев рассматривают Иран как "непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов, что на 17 пунктов выше результата опроса на ту же тему, проходившего в мае минувшего года.

Опрос также показал, что 71% американцев полагают, что в ближайшие несколько лет произойдёт война между Штатами и Ираном, что на 20 пунктов выше майского опроса.

Растущее меньшинство американцев говорит, что теперь они выступают за "упреждающее нападение" на иранские вооруженные силы. Опрос показал, что 27% заявили, что Соединенные Штаты должны нанести первый удар, этот показатель вырос на 15 пунктов с мая. Еще 41% заявили, что Соединенные Штаты не должны атаковать Иран первыми, а 33% затруднились с ответом.