Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил ракетную атаку Ирана на военные объекты США в Ираке и призвал стороны к деэскалации. Он утверждает, что "цикл насилия" на Ближнем Востоке должен прекратиться, а Париж полон решимости этого добиться.
"Франция осуждает атаку Ирана этой ночью в Ираке против антитеррористической коалиции. Она вновь заявляет о своей солидарности с союзниками и партнёрами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака", - заявил Ле Дриан.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?