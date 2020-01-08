Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил ракетную атаку Ирана на военные объекты США в Ираке и призвал стороны к деэскалации. Он утверждает, что "цикл насилия" на Ближнем Востоке должен прекратиться, а Париж полон решимости этого добиться.

"Франция осуждает атаку Ирана этой ночью в Ираке против антитеррористической коалиции. Она вновь заявляет о своей солидарности с союзниками и партнёрами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака", - заявил Ле Дриан.