Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США

Мир

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил ракетную атаку Ирана на военные объекты США в Ираке и призвал стороны к деэскалации. Он утверждает, что "цикл насилия" на Ближнем Востоке должен прекратиться, а Париж полон решимости этого добиться.

"Франция осуждает атаку Ирана этой ночью в Ираке против антитеррористической коалиции. Она вновь заявляет о своей солидарности с союзниками и партнёрами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака", - заявил Ле Дриан.

мид сша ирак иран франция деэскалация военные базы ракетный удар жан-ив ле дриан
Актуальная аналитика
Авто
Как "дешево и практично" выбрать тормозные колодки для своего автомобиля?
Кремль
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
Интересное и полезное
Белка песенки поет, и орешки все грызет - интересные факты о белках
Последние материалы
Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта
Хорватия и Словения выводят войска из Ирака после иранской атаки
Депутат Госдумы предложил отменить новогодние каникулы
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты
Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США
Белка песенки поет, и орешки все грызет - интересные факты о белках
Американцы испугались фейковых SMS о призыве в армию
Йога + аэробика - двойная польза для сердца
Почему Россия празднует восточный новый год
Популярное
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты
Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Украина разваливает себя сама
Учения НАТО в 2020 году станут калькой "холодной войны"
Немецкие СМИ: НАТО "репетирует" наступление на Россию
Не совсем: в России запретили парковку грузовиков и такси во дворах
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ