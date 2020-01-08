Американцы испугались фейковых SMS о призыве в армию

Армия США была вынуждена опровергнуть фейковые сообщения о массовом призыве на военную службу в Иран, которые рассылались с помощью SMS. Эти сообщения спровоцировали волну паники среди американского населения.

В сообщении утверждается, что получатель должен немедленно явится в ближайший призывной пункт для отправки в Иран, иначе его ждет штраф и тюремное заключение сроком до шести лет за уклонение от воинской службы.

Последний раз в США массовый призыв на воинскую службу проходил во время войны во Вьетнаме в 1973 году.