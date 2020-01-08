На официальном сайте министерства обороны Ирана опубликовано заявление главы ведомства Амира Хатами. Он не исключил "дополнительных мер" против США из-за убийства генерала Касема Сулеймани.
"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - заявил Хатами.
Глава иранского минобороны подчеркнул, что американцам уже преподали "большой урок".
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?