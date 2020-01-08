"Все хорошо": реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ракетный удар Ирана, который был нанесен по двум американским военным базам в Ираке.

"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двум военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире!", - написал американский лидер в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отказалась как-либо комментировал напряженность на Ближнем Востоке и сообщила, что 8 января Белый дом не будет делать никаких заявлений по этой теме.