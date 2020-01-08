Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского с Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин. В своем блоге украинский политик опубликовал "ряд доказательств", которые якобы подтверждают его теорию.

За несколько часов до ракетного удара Ирана по американским военным объекта в Ираке из киевского аэропорта Жулины вылетел чартерный рейс в Оман. Именно на этом самолете украинский лидер Владимир Зеленский и покинул Ближний Восток, вернувшись на Украину. Тука выяснил, что самолет принадлежал куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.