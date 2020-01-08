Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за авиакатастрофы в Тегеране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с крушением Boeing в Тегеране, в результате которого погибли 167 пассажиров, включая 11 граждан Украины. О передаче телеграммы президенту Украины сообщили в Кремле.