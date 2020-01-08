Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с крушением Boeing в Тегеране, в результате которого погибли 167 пассажиров, включая 11 граждан Украины. О передаче телеграммы президенту Украины сообщили в Кремле.
"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — сообщили в администрации президента России.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?