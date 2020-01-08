Североатлантический альянс не будет принимать никаких действий из-за ракетной атаки Ирана американские военные объекты в Ираке пока в Вашингтон не сделает соответствующие ответные шаги на агрессию. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
"Европейские союзники ожидают ответных шагов Вашингтона, реакция альянса последует после этого", — пояснил источник.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?