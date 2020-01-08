Украинский лидер Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору страны возбудить уголовное дело по факту крушения украинского Boeing в Тегеране. О своем решении президент Украины написал в Facebook.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", — написал Зеленский.