Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщила точное количество граждан Украины, погибших при крушении пассажирского Boeing в Тегеране. По данным СНБО, жертвами авиакатастрофы стали 11 украинцев. Двое из них - пассажиры, еще девять - члены экипажа.
"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Хомейни в Тегеране, находились двое граждан Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - опубликовано в Twitter.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?