Стало известно, сколько украинцев погибло при крушении Boeing в Иране

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщила точное количество граждан Украины, погибших при крушении пассажирского Boeing в Тегеране. По данным СНБО, жертвами авиакатастрофы стали 11 украинцев. Двое из них - пассажиры, еще девять - члены экипажа.