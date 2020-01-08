Президент Индонезии посетил остров в водах, оспариваемых Китаем

Президент Джоко Видодо посетил остров в водах, оспариваемых Китаем в среду, чтобы утвердить суверенитет Индонезии на фоне противостояния между индонезийскими и китайскими судами.
Конфронтация началась в середине декабря, когда китайское судно береговой охраны, сопровождающее китайские рыболовецкие суда, вошло в акваторию у берегов северных островов Индонезии Натуна, что побудило Джакарту вызвать посла Пекина.
Видодо сообщил журналистам на острове Натуна Бесар, что спорные воды принадлежат исключительно Индонезии.
"У нас здесь есть округ, регент и губернатор, — сказал он. — Больше никаких споров не будет. Де-факто, де-юре, Натуна — это Индонезия."
Видодо также встретился с рыбаками на острове. Ранее на этой неделе Индонезия развернула дополнительные корабли и истребители для патрулирования окрестных вод. Нурсявал Эмбун, директор морских операций в агентстве морской безопасности, сказал в среду утром, что там присутствовали два китайских судна береговой охраны и 10 индонезийских судов на патрулировании.
Китай не претендует на сами острова Натуна, но считает, что у него есть права на рыбный промысел поблизости в пределах самопровозглашенной Линии Девяти Бросков, которая включает в себя большую часть Южно-Китайского моря — претензия, которая не признается на международном уровне.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?