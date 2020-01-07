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Источник Правда.Ру

Помпео обвиняет Иран в подрыве миротворческой программы в Афганистане

Мир » Северная Америка » США и Канада

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник обвинил Иран в работе по срыву усилий по установлению мира в Афганистане.

"Иран отказался присоединиться к региональному и международному консенсусу в пользу мира и, по сути, активно работает над подрывом мирного процесса, продолжая свои длительные глобальные усилия по поддержке там воинственных группировок", — сказал Помпео на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", сами Соединённые Штаты практически потеряли надежду стабилизировать ситуацию в Афганистане, и официальные лица США во внутренних документах признавали, что "провалились".

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