Путин посетил Сирию и встретился с Асадом

Российский президент посетил во вторник Дамаск. В сирийской столице Путин встретился и пообщался со своим коллегой Башаром Асадом.

Лидеры двух стран выслушали доклады о военной ситуации в Сирии, а затем провели переговоры между собой. Владимир Путин подчеркнул, что на пути к восстановлению разорванной гражданской войной страны удалось уже сделать очень многое. Российский президент отметил, что сам увидел свидетельства возвращения к нормальному мирному укладу, проехав по улицам Дамаска.

Сирийский президент поблагодарил российского коллегу за поддержку, которую Российская Федерация оказала Сирии в этот тяжёлый период. Кроме того, Асад поздравил российского лидера и в его лице всех россиян с православным Рождеством.

На этом визит Владимира Путина в Сирию не окончен — он планирует осмотреть ещё несколько объектов, передаёт "Правда.Ру".