В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой

Правительство США в понедельник запустило пилотную программу по сбору ДНК у людей, находящихся под стражей в иммиграционной службе.

Эта информация попадет в глобальную криминальную базу данных, управляемую ФБР, где она будет храниться неопределенно долго.

В опубликованной в понедельник министерством внутренней безопасности США памятке с изложением программы говорится, что задержанные граждане и постоянные жители США, имеющие "зеленую карту", могут подлежать тестированию на ДНК, также как и лица, ищущие убежища, и лица, въезжающие в страну без разрешения. Отказ предоставить ДНК может привести к уголовному обвинению в мелком правонарушении, говорится в документе.

Администрация президента Дональда Трампа объявила в прошлом году, что будет стремиться расширить свое использование биометрии, чтобы предотвратить использование мигрантами посторонних им детей в попытках остаться в стране как родители.

Адвокаты иммигрантов и эксперты по вопросам конфиденциальности подняли тревогу. Они задались вопросом, не могут ли данные, собранные для прекращения преступной деятельности, вместо этого использоваться для слежки?

Ранее в СМИ появилась информация о том, что людей иранского происхождения массово задерживали на американской границе и подвергли необоснованно подробному допросу, напоминает "Правда.Ру".