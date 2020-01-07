Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе

Иранцы сообщили, что столкнулись с неоправданными претензиями американских пограничников на фоне развивающегося с 3 декабря конфликта между странами.

Несколько путешественников иранского происхождения рассказали, что сотрудники пограничной службы задавали им неуместные вопросы касательно их воззрений.

Одна группа заявила, что они были остановлены на несколько часов на границе с Канадой в выходные дни.

Около 60 граждан Ирана и США иранского происхождения заявили, что они были остановлены на срок до семи с половиной часов в воскресенье, пытаясь перейти границу Соединённых Штатов недалеко от Блейна в штате Вашингтон.

Путешественникам задавали вопросы об их месте учёбы, занятиях их родственников, содержимом их соцсетей и об их политических воззрениях. Некоторые при этом так и не смогли въехать в США.

Представители демократической партии США осудили предполагаемые инциденты.

Совет по американо-исламским отношениям, наиболее мощная и влиятельная про-мусульманская общественная группа в Америке, заявил, что задержанные на таможне испытали "притеснения" со стороны американских пограничников.

Ранее Соединённые Штаты отказали в визе главе иранского МИДа Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был прибыть на Совет Безопасности ООН, напоминает "Правда.Ру". Тем самым страна нарушила свои обязательства перед Организацией Объединённых Наций.