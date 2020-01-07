7 января иранский парламент рассмотрел и одобрил законопроект, согласно которому американские вооружённые силы и Пентагон признаются террористическими организациями.
Голосование было единогласным.
Кроме того, законопроект обязывает правительство Ирана выделить 200 млн евро из Фонда национального развития для укрепления и поддержки военного подразделения "Аль-Кудс", которым командовал покойный Касем Сулеймани.
Это ещё один шаг в нарастании взаимной напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, за которым в беспокойстве следит мировое сообщество.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.