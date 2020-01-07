Иранский парламент признал Петагон террористической организацией

7 января иранский парламент рассмотрел и одобрил законопроект, согласно которому американские вооружённые силы и Пентагон признаются террористическими организациями.

Голосование было единогласным.

Кроме того, законопроект обязывает правительство Ирана выделить 200 млн евро из Фонда национального развития для укрепления и поддержки военного подразделения "Аль-Кудс", которым командовал покойный Касем Сулеймани.

Это ещё один шаг в нарастании взаимной напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, за которым в беспокойстве следит мировое сообщество.