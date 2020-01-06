В Венесуэле прошли выборы главы Национальной ассамблеи. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо проиграл депутату Луисе Парры. В МИД России признали итоги выборов, а также подчеркнули, что легитимная передача власти позволит урегулировать политический кризис в стране.
"Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле", - прокомментировали избрание нового руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы в МИД России.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.