МИД России признал нового главу Нацассамблеи Венесуэлы

В Венесуэле прошли выборы главы Национальной ассамблеи. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо проиграл депутату Луисе Парры. В МИД России признали итоги выборов, а также подчеркнули, что легитимная передача власти позволит урегулировать политический кризис в стране.