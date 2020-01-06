Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани

Совет безопасности ООН не планирует созывать внеочередное заседание для обсуждения обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обращался в Совбез ООН из-за ситуации вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Сулеймани, в которой виновна ракетная атака со стороны США.