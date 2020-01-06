Президентом Хорватии стал её бывший премьер-министр

Президентские выборы в Хорватии выиграл левоцентристский претендент Зоран Миланович, который победил действующего президента-националиста.

Социал-демократический экс-премьер пообещал залечить раны страны и заявил, что его победа принесла "надежду и веру".

Миланович опередил Колинду Грабар-Китарович — консерватора, которая занимала этот пост с 2015 года.

Президент Хорватии играет определенную роль в вопросах внешней политики и безопасности, но страной управляет премьер-министр.

Выступая после того, как был объявлен результат воскресных выборов, 53-летний Миланович сказал, что настало время для хорватов "праздновать вместе".

"Я не буду разделять хорватских граждан, особенно когда речь заходит о тех вещах, к которым они чувствительны", — сказал он.

В ходе предвыборной кампании господин Миланович, занимавший пост премьер-министра с 2011 по 2015 год, пообещал бороться с коррупцией, которая, по его словам, усилилась с тех пор, как он уступил власть консерваторам.