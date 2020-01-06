Итальянские подростки силой заставили медиков лечить друга

Группа подростков вошла в больницу в Неаполе и заставила персонал отправить "скорую помощь" в соседний район, чтобы помочь мальчику, страдающему незначительным растяжением колена.

Об инциденте рассказали в воскресенье врачи на странице "Facebook", посвященной насилию в отношении медперсонала.

Пока неясно, пытались ли подростки изначально вызвать скорую помощь.

"Группа ребят вошла в отделение неотложной помощи и силой забрала экипаж", — сообщается в соцсети.

Прибыв на место, "скорая" оказалась окружена толпой разъярённых зевак, что усилило беспокойство докторов. Они осмотрели 16-летнего юношу с лёгким растяжением и объяснили собравшимся, что травма не опасна, но за отказ госпитализировать подростка врачам вновь начали угрожать.

В итоге конфликт разрешился, когда парню оказали помощь на месте, однако представители медицинского сообщества выразили обеспокоенность в связи с участившимся насилием в отношении врачей.

Атаки на персонал "скорой" не редкость и в России, напоминает "Правда.Ру".