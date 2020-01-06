После разрушительных пожаров Австралия может содрогнуться от не менее опасного наводнения. Об этом сообщило издание Conversation. Авторы материала утверждают, что пик пожаров следует ожидать в феврале, а после этого остров накроет циклон, который принесет проливные дожди.
"Из-за обугленных лесов и голой почвы риск разрушительных наводнений резко возрастет. Их угроза будет сохраняться по май", - считает профессор Университета Монаш Невилл Николлс.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.