Австралию может накрыть еще один катаклизм

После разрушительных пожаров Австралия может содрогнуться от не менее опасного наводнения. Об этом сообщило издание Conversation. Авторы материала утверждают, что пик пожаров следует ожидать в феврале, а после этого остров накроет циклон, который принесет проливные дожди.