Президент России Владимир Путин получил поздравление с Рождеством и приглашение посетить Сербию от сербского лидера Александра Вучича. По его словам, в Сербии с радостью вспоминают прошлогодний визит президента России и надеются, что в этом году он окажет "такую же честь".
"Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова, искренне желаю провести его в добром здоровье, мире и счастье", - написал Вучич, пожелав Владимиру Путину процветания и благосостояния.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.