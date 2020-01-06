Вучич пригласил Путина в Сербию и поздравил с Рождеством

Президент России Владимир Путин получил поздравление с Рождеством и приглашение посетить Сербию от сербского лидера Александра Вучича. По его словам, в Сербии с радостью вспоминают прошлогодний визит президента России и надеются, что в этом году он окажет "такую же честь".