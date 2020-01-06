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Источник Правда.Ру

Поклонская высказалась об идее установить памятник Бандере

Мир » Бывший СССР

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала инициативу украинских националистов установить на границе с Россией памятник Бандере. По ее мнению, обычные украинцы знают правду и "ненавидят бандеровскую шваль".

"Но в головах отдельных порошенковских прихвостней сидит этот мерзкий вирус. Это настоящая болезнь, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии. Симптомы таковы: человек начинает непроизвольно выкрикивать слово «Бандера», а в это время его руки гребут в карманы бюджетные деньги - много и много. С каждым днём болезнь прогрессирует, поражает новые участки мозга. Лечится просто - госпитализацией. На 3-4 года строгого режима. Дополнительная микстура - зековская баланда", - высказалась парламентарий.

бандера украина госдума памятник радикалы националисты наталья поклонская
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