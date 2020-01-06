Солдаты ВСУ массово погибают от воспаления легких в Донбассе

Управление Народной милиции ДНР со ссылкой на разведданные сообщило о массовой гибели украинских солдат в Донбассе из-за воспаления легких. По данным ведомства, уже восемь человек погибли из-за воспаления легких за последние две недели. Еще около 440 военнослужащих ВСУ находятся в госпиталях из-за острых респираторных заболеваний.