Управление Народной милиции ДНР со ссылкой на разведданные сообщило о массовой гибели украинских солдат в Донбассе из-за воспаления легких. По данным ведомства, уже восемь человек погибли из-за воспаления легких за последние две недели. Еще около 440 военнослужащих ВСУ находятся в госпиталях из-за острых респираторных заболеваний.
"За первую неделю 2020 года в медицинские учреждения в зоне украинской операции объединенных сил (ООС) поступило 24 боевика с симптомами заболевания тяжелой формой пневмонии. К пяти оккупантам, умершим на прошлой неделе от этой болезни, о которых мы сообщали ранее, добавилось еще трое. Таким образом, за прошедшие две недели восемь украинских боевиков умерло в госпиталях от воспаления легких", - заявили в управлении НМ ДНР.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.