Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил о подготовке механизма вывода иностранных войск из страны. Халф отмечает, что Вашингтон систематически не оповещает иракское командование о своих спецоперациях.
"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - заявил Халф в эфире телеканала "Аль-Джазира".
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.