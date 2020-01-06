Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил о подготовке механизма вывода иностранных войск из страны. Халф отмечает, что Вашингтон систематически не оповещает иракское командование о своих спецоперациях.