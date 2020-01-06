Аксенов посчитал, что украинцы признали Крым российским

Большое количество украинских туристов в Крыму глава республики Сергей Аксенов сравнил со "всенародным голосованием". По его мнению, туристы из Украины массово едут отдыхать в Крым, поскольку давно признали российскую принадлежность полуострова. "К оккупантам отдыхать не ездят", - подчеркнул Аксенов.

По словам Аксенова, за 2019 год Крым посетили около 7,5 миллионов туристов. Примечательно, что около 1,1 миллиона туристов приехали из Украины.