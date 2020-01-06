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Аксенов посчитал, что украинцы признали Крым российским

Мир » Бывший СССР

Большое количество украинских туристов в Крыму глава республики Сергей Аксенов сравнил со "всенародным голосованием". По его мнению, туристы из Украины массово едут отдыхать в Крым, поскольку давно признали российскую принадлежность полуострова. "К оккупантам отдыхать не ездят", - подчеркнул Аксенов.

По словам Аксенова, за 2019 год Крым посетили около 7,5 миллионов туристов. Примечательно, что около 1,1 миллиона туристов приехали из Украины. 

крым отдых туризм украина сергей аксенов всенародное голосование
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