Полиция Нигерии в повышенной боеготовности после убийства Сулеймани

Нигерийская полиция была приведена в состояние повышенной боевой готовности после того, как смерть генерала Сулеймани вызвала опасность беспорядков в западноафриканской стране.

Население Нигерии примерно поровну делится на христиан и мусульман, причём последние представлены в основном суннитами. Правительство страны в прошлом году запретило крупнейшую шиитскую мусульманскую группировку страны, Исламское движение Нигерии (ИДН), после ожесточенных столкновений между ее членами и полицией.

На ИДН сильно повлияла иранская революция 1979 года, в результате которой аятолла Хомейни пришел к власти.

"Некоторые внутренние силы планируют начать массовые общественные беспорядки и саботаж", — сообщается в воскресном заявлении полиции Нигерии.

Нигерия запретила ИДН и объявила вне закона демонстрации, которые ее члены проводили, призывая освободить их лидера Ибрагима Закзаки, который находится в заключении с 2015 года, когда правительственные войска убили около 350 человек в ходе штурма штаб-квартиры организации.