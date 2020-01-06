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Депортированный кенийский оппозиционер возвращается на родину

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Депортированный кенийский оппозиционер Мигуна Мигуна потребовал, чтобы ему разрешили вернуться в страну во вторник, используя паспорт, который был конфискован властями.

Он написал в своем "твиттере", что должен приземлиться в столичном аэропорту имени Джомо Кениаты в Найроби во вторник вечером.

"Я должен въехать в Кению как кениец", — подчеркнул оппозиционер в своей записи.

У Мигуны есть канадский паспорт, и предполагается, что он сядет на свой рейс, используя его.

Но он сказал, что будет настаивать на использовании паспорта, который иммиграционные службы продырявили и забрали, когда депортировали его в феврале 2018 года. Мигуна был впервые депортирован после участия в инсценировке инаугурации лидера оппозиции Раилы Одинга.

Борьба за паспорт

Он попытался вновь въехать в страну в марте 2018 года, используя свое кенийское удостоверение личности, но был задержан в аэропорту и позже депортирован.

Власти заявили, что ему необходимо повторно подать заявление и получить паспорт в соответствии с принципами двойного гражданства. Оппозиционер обратился в Верховный суд, и тот постановил в декабре 2018 года, что Мигуна является гражданином Кении и имеет право на компенсацию в семь млн кенийских шиллингов ($70 000) за нарушение его прав во время депортации.

После этого иммиграционная служба передала паспорт в суд, но Мигуна так и не получил его.

Сейчас он бросает вызов властям, чтобы ему разрешили вернуться с этим испорченным паспортом, и на прошлой неделе подал ещё один судебный иск.

Темы кения депортация мигуна мигуна
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