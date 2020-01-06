WP: инициатива убить Сулеймани исходила от Помпео два месяца назад

Президент США Дональд Трамп получил предложение устранить иранского генерала Касема Сулеймани еще несколько месяцев назад от госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам источников, Помпео еще несколько месяцев назад открыто предложил убить иранского генерала Касема Сулеймани, однако президент США и чиновники из Минобороны не поддержали позицию госсекретаря. Ситуация изменилась 27 декабря, когда американская военная база вблизи иракского города Киркук была обстреляна ракетами. В результате нападения погиб один военнослужащий США.

Уже 29 декабря чиновники Минобороны собрались для обсуждения ответа на агрессию. Решение Трампа об убийстве Сулеймани стало шоком и неожиданностью для многих присутствующих - утверждают источники.