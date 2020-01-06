Президент США Дональд Трамп получил предложение устранить иранского генерала Касема Сулеймани еще несколько месяцев назад от госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам источников, Помпео еще несколько месяцев назад открыто предложил убить иранского генерала Касема Сулеймани, однако президент США и чиновники из Минобороны не поддержали позицию госсекретаря. Ситуация изменилась 27 декабря, когда американская военная база вблизи иракского города Киркук была обстреляна ракетами. В результате нападения погиб один военнослужащий США.
Уже 29 декабря чиновники Минобороны собрались для обсуждения ответа на агрессию. Решение Трампа об убийстве Сулеймани стало шоком и неожиданностью для многих присутствующих - утверждают источники.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.