На похороны убитого Сулеймани пришли около 3 млн иранцев

В Иране прошли траурные мероприятия и похороны командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Участие в траурных мероприятиях по всей стране приняли более 3 миллионов жителей Ирана, поскольку генерал был очень популярен среди народа.

Глава МИД Ирана осудил действия США и назвал убийство Касема Сулеймани актом международного терроризма. Правительство Ирана пообещало отомстить за убийство генерала.