В Иране прошли траурные мероприятия и похороны командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Участие в траурных мероприятиях по всей стране приняли более 3 миллионов жителей Ирана, поскольку генерал был очень популярен среди народа.
Глава МИД Ирана осудил действия США и назвал убийство Касема Сулеймани актом международного терроризма. Правительство Ирана пообещало отомстить за убийство генерала.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.