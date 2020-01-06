Представитель китайского МИД Гэн Шуан посоветовал США закончить демонстрацию силы на Ближнем Востоке и сесть за стол переговоров. По его мнению, именно недавние "военные авантюры" США привели к дестабилизации ситуации в регионе, а также нарушили основополагающие принципы международных отношений.
"Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой, призываем все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, призываем как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров", - сказал Шуан.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.