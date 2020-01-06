Китай посоветовал США вернуться за стол переговоров на Ближнем Востоке

Представитель китайского МИД Гэн Шуан посоветовал США закончить демонстрацию силы на Ближнем Востоке и сесть за стол переговоров. По его мнению, именно недавние "военные авантюры" США привели к дестабилизации ситуации в регионе, а также нарушили основополагающие принципы международных отношений.