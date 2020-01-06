Депутат ГД прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирака

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирака. По мнению парламентария, угрозы о введении санкций являются традиционным американским способом воздействия на другие страны. Такое точку зрения Морозов высказал журналисту RT.

Морозов подчеркнул, что Ирак не побоится угроз Трампа, поскольку желание страны освободиться от иностранных войск сильнее страха перед ограничительными мерами. Депутат Госдумы также обвинил США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.