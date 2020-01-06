Трамп обещает "невиданные" санкции за высылку солдат США из Ирака

Дональд Трамп пообещал Ираку суровые санкции после того, как его парламент страны потребовал, чтоб вооружённые силы США покинули её территорию.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", — заявил американский президент.

Напряженность между странами растёт с тех пор, как авианалёт Соединённых Штатов стал причиной гибели иранского генерала Касема Солеймани в Багдаде в минувшую пятницу. 62-летний Солеймани возглавлял иранские военные операции на Ближнем Востоке и рассматривался США как террорист.

В своём выступлении перед прессой президент США заявил, что если Ирак потребует вывода американских войск на недружественной основе, "мы предъявим им такие санкции, каких они никогда не видели раньше, никогда. В сравнении с ними санкции против Ирана покажутся сдержанными".

Сколько солдат США в Ираке?

Сейчас на территории страны находятся около пяти тысяч американских солдат, присутствующих там в составе международной коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ)*.

Вчера коалиция приостановила борьбу с ИГ* в Ираке. В то же время иракские депутаты приняли резолюцию, требующую, чтоб иностранные войска покинули страну.

Резолюция была предложена парламентским шиитско-мусульманским блоком, тесно связанным с Ираном.

*террористическая организация, запрещена в России