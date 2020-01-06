Дональд Трамп пообещал Ираку суровые санкции после того, как его парламент страны потребовал, чтоб вооружённые силы США покинули её территорию.
"У нас там очень дорогая авиабаза. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", — заявил американский президент.
Напряженность между странами растёт с тех пор, как авианалёт Соединённых Штатов стал причиной гибели иранского генерала Касема Солеймани в Багдаде в минувшую пятницу. 62-летний Солеймани возглавлял иранские военные операции на Ближнем Востоке и рассматривался США как террорист.
В своём выступлении перед прессой президент США заявил, что если Ирак потребует вывода американских войск на недружественной основе, "мы предъявим им такие санкции, каких они никогда не видели раньше, никогда. В сравнении с ними санкции против Ирана покажутся сдержанными".
Сейчас на территории страны находятся около пяти тысяч американских солдат, присутствующих там в составе международной коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ)*.
Вчера коалиция приостановила борьбу с ИГ* в Ираке. В то же время иракские депутаты приняли резолюцию, требующую, чтоб иностранные войска покинули страну.
Резолюция была предложена парламентским шиитско-мусульманским блоком, тесно связанным с Ираном.
*террористическая организация, запрещена в России
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