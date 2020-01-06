Отречение не помогло - Хакамаду "не желают видеть" в Киеве

Ирина Хакамада, российский экс-политик и бизнес-тренер, получила официальное подтверждение об отзыве приглашений выступить в феврале с лекциями на Украине.

Организаторы "форума мечтателей" Dream Big Forum, которые ранее "были рады" видеть Хакамаду в числе спикеров, пересмотрели свою позицию под нажимом национал-радикалов и членов "крымскотатарского меджлиса*" (*организация, запрещенная в России).

Националисты "гневно возмутились" предполагаемым прибытием российской бизнес-леди на территорию Незалежной.

В адрес самой Ирины Хакамады посыпались с их стороны угрозы и оскорбления. Экс-политику припомнили, как в 2014 году она "активно восхищалась событиями русской весны в Крыму" и называла Путина победителем за то, что он провел

"супер-операцию без единого выстрела и доказал, что "зеленые человечки" — это мирные наши военные, которые защищали русских людей".

И вот теперь, когда Хакамада пожелала в качестве бизнес-тренера "мотивировать украинцев не падать духом и не опускать руки в тяжёлых постмайданных социально-экономических реалиях", а заодно и заработать — минимальная цена билета на ее выступления в Киеве, как рассказали организаторы, составляла примерно 3,5 тысячи рублей — ей не помогло "отречение" в 2016 году.

Напомним, что тогда экс-политик примкнула к другой российской бизнес-леди Ксении Собчак и вместе с ней стала говорить о том, что Россия "незаконно аннексировала" полуостров.

Сегодня стало известно, что афиши спешно снимаются с рекламных тумб в Киеве. А компания Taryan Group — организатор бизнес — фестиваля извиняется перед согражданами:

"Мы пригласили выступить на наших площадках спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но после тщательной проверки стало понятно, что некоторые из этих ценностей не соответствуют нашим. Мы приносим извинения всем участникам Dream Big Forum за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит перед ними".

Сама бизнес-леди пока ситуацию с отменой выступлений на украинском форуме не комментирует.