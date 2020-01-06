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Источник Правда.Ру

Украинцы возмущены тайным отдыхом Зеленского. А зря

Мир » Бывший СССР » Украина

О том, что украинский президент "тайно покинул страну и роскошно отдыхает с семьей за границей" пишет сегодня издание "Страна.ua".

Как стало известно журналистам, Владимир Зеленский отдыхает в Омане, недалеко от столицы страны Маската. Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, который выбрал президент Незалежной, расположен на берегу Оманского залива, имеет 5 звезд и является одним из самых дорогих в стране.

"Ночь в нем может стоить до 4 тысяч евро", — пишет автор материала.

В соцсетях Украины в ответ на новость поднялась "волна гнева".

"Он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех", — пишет один из пользователей.

Другие напоминают о - тоже новогоднем - отдыхе Петра Порошенко в прошлом году и о том, как резко Зеленский критиковал тогда своего предшественника за "любовь к роскоши, когда большинство украинских семей несчастливы".

Впрочем, по информации пресс-службы украинского лидера, президент в Омане вовсе не отдыхает.

"Зеленский прилетел в Оман для переговоров по укреплению отношений между двумя странами. Президент встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Цель визита — договориться о прямых инвестициях из Омана, в которых Украина крайне заинтересована", — написано в сообщении, опубликованном в Facebook.

Фото: Офис Президента Украины

Темы оман отдых переговоры владимир зеленский
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