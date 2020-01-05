В Киеве отменили выступление Хакамады "из-за Путина"

27 февраля в Киеве пройдет "Форум больших мечтателей". Перед участниками форума должна была выступить политик из России Ирина Хакамада. Однако организаторы мероприятия сообщили, что Хакамада не будет выступать перед киевлянами из-за "несоответствия ценностей политика и аудитории форума".

Организаторы не назвали конкретную причину, по которой отказали Хакамаде в выступлении. Скорее всего к этому привел скандал, вызванный новостями о том, что российский политик планирует выступить на форуме в Киеве. В соцсетях вдруг всплыла видеозапись пресс-конференции Владимира Путина 2014 года, тогда Ирина Хакамада поздравила президента за "супероперацию без единого выстрела".