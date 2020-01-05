Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с американскими военными по борьбе с ИГИЛ*. Войска коалиции США должны быть выведены из Ирака, сообщает телеканал Al Arabia.
Ранее на заседании Совета представителей резолюции "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил". Глава правительства Ирака обратился с соответствующим предложением к парламенту Иака.
Поводом для такого решения стал обстрел Багдада американскими военными. В результате погибли 12 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
Убийство Сулеймани вызвало новый виток напряженности на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали отомстить США за убийство. Президент США Дональд Трамп пообещал в таком случае обстрелять 52 цели на территории Ирана.
* запрещенная в России организация
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.