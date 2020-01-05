Японка установила новый рекорд по продолжительности жизни

Канэ Танака увеличила собственный рекорд как самый престарелый человек в мире, отметив свой 117-й день рождения в доме престарелых в городе Фукуока на юге Японии.

Танака отметила свой день рождения в воскресенье вечеринкой вместе с персоналом и друзьями.

В прошлом году женщину официально объявили самым старым живым человеком, в возрасте 116 лет 66 дней по состоянию на 9 марта, и внесли в книгу рекордов Гиннесса.

Танака появилась на свет недоношенной в 1903 году, и вышла за Хидео Танаку в 1922 году. У супругов было четверо детей, и они усыновили пятого.

Рекордный возраст Танаки является символом быстрого старения населения Японии в целом, которое в сочетании с его падающей рождаемостью вызывает озабоченность в связи с нехваткой рабочей силы и перспективами будущего. По прогнозам демографов, через полвека половина японцев будет старше 55 лет, если ситуацию не удастся переломить в ближайшее время. На данный момент рождаемость в Японии не достигла даже уровня, необходимого для поддержания устойчивой численности населения, сообщает "Правда.Ру".