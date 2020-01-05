У Зеленского отреагировали на приезд Dr. Alban на Украину

Антон Кориневич, который занимает должность "постоянного представителя президента Украины в Крыму", прокомментировал приезд шведского певца Dr. Alban в Киев. Ранее сам швед сообщил, что Владимир Зеленский помог ему обойти запрет на въезд на Украину.

Dr. Alban посетил Крым после 2014 года, что на Украине считается нарушением государственной границы. Служба безопасности Украины (СБУ) в таких случаях запрещает иностранным гражданам въезжать в страну. Несмотря на это, певец принял участие в новогоднем "Вечернем квартале".

"Президент Украины не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и к пересечению им государственной границы", — написал Кориневич в Facebook.

Кто такой Dr. Alban

Dr. Alban — шведский музыкант нигерийского происхождения. Он получил мировую известность в 90-х годах после выхода хита It's My Life.