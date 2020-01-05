"Турецкий поток" начал снабжать газом Грецию и Северную Македонию

Глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов сообщил, что газ из трубопровода "Турецкий поток" начал поступать в Северную Македонию и Грецию. Также 1 января газопровод начал снабжать голубым топливом и Болгарию, что позволит ей сэкономить около 40 миллионов евро.

По словам Малинова, сейчас мощности Трансбалканского газопровода, который использовали до введения в эксплуатацию "Турецкого потока", никак не используются. Однако при необходимости болгарские власти могут задействовать газопровод.