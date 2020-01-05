Лейбористы: Британцам пора забыть о Брексите и двигаться дальше

Декабрьские выборы в Великобритании подорвали основания для второго референдума о Brexit. Страна должна преодолеть разделение по поводу того, выходить или нет из Европейского Союза, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии.

Кир Стармер, бывший старший государственный прокурор и представитель лейбористов по Brexit, был главным энтузиастом проведения второго референдума в партии. Однако он признал, что неясность, как партия может провести кампанию для такого голосования, подорвала все его усилия.

Консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона выиграли значительное большинство на выборах в прошлом месяце, проложив путь для выхода Великобритании из ЕС в конце января.

"Мы собираемся покинуть ЕС в ближайшие несколько недель, и всем нам, включая меня, важно признать, что споры на тему "выйти или остаться" на этом окончены", — сказал Стармер.

Решение лидера лейбористов Джереми Корбина уйти в отставку после поражения на выборах открыло путь для борьбы за лидерство, которая определит направление партии, сместившейся "влево" во время пребывания во главе неё ветерана-социалиста.