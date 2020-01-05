Российские пранкеры разыграли конгрессвумен, назвавшись Гретой Тунберг

Российские пранкеры Лексус и Вован дозвонились до американской конгрессвумен Максин Уотерс, представившись Гретой Тунберг и ее отцом. Они предложили политику из США поддержать протесты за спасение экологии острова Чунга-Чанга.

Также пранкеры рассказали политику, что у них есть компромат на Дональда Трампа и они могут его продать. Оба предложения вызвали заинтересованность у Уотерс. Ранее пранкеры уже разыгрывали Максин Уотерс. Около двух лет назад Лексус и Вован "обсуждали" с конгрессвумен влияние России на политику в Лимпопо, где к власти могла прийти "марионетка Кремля" Айболит.