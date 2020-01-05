Британская турфирма предлагает "работу мечты"

В Сети появилась необычная вакансия от одной из туристических компаний. Претендент должен будет в течение трех недель путешествовать по самым лучшим паркам развлечений в мире. Одобренный кандидат должен будет отправиться в путешествие в мае или апреле. Сперва ему нужно будет посетить Орландо (штат Флорида).

Цель сотрудника - кататься на аттракционах без очереди, покупать еду, делать крутые снимки и получать хорошие эмоции. С собой можно взять одного друга. После путешествия по паркам нужно будет сделать полный отчет с фотографиями. Турфирма не только покроет все расходы, но и предоставит одобренному кандидату фитнес-браслет и камеру.

За три недели путешествий по паркам обещают заплатить три тысячи фунтов стерлингов.