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И.о. премьер-министра Испании не смог сформировать правительство

Мир » Европа » Евросоюз

Лидер испанских социалистов Педро Санчес потерпел неудачу в воскресенье в первой попытке получить поддержку парламента для формирования правительства. У него осталось два дня, чтобы добиться этого и положить конец восьмимесячному политическому тупику.

Санчес, который был исполняющим обязанности премьер-министра после выборов в апреле и ноябре, не добился окончательного результата, требующего абсолютного большинства в по крайней мере 176 голосов в его пользу в 350-местном парламенте.

Во вторник Санчесу понадобится только простое большинство. Он, вероятно, сможет достичь этого благодаря обещанию 13 законодателей крупнейшей сепаратистской партии Каталонии "Esquerra Republicana de Catalunya" воздержаться.

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